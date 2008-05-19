Василь Горбаль: політика - окремо, комунальні тарифи - окремо

Кандидат на посаду Київського міського голови, народний депутат України Василь ГОРБАЛЬ вважає неприпустимим політизацію проблеми житлово-комунальних тарифів у Києві.

Про це В.ГОРБАЛЬ сказав на прес-конференції в УНІАН в понеділок.

“Проблема реформування ЖКГ як в Києві, так і в Україні є надзвичайно важливою. Тут принциповим є неполітизація цього процесу і підходів до цієї проблеми”, - сказав він.

В.ГОРБАЛЬ нагадав, що ініціатива київської влади стосовно підвищення тарифів на ЖКГ була одразу ж заполітизована. “Якщо фракція Партії регіонів в Київраді пропонувала створити комісію для вивчення ситуації, системи розрахунків цих тарифів і прогнозу на майбутнє, то наші опоненти по Київраді вирішили заполітизувати цей процес”, - сказав він.

В.ГОРБАЛЬ переконаний, що фракція Партії регіонів в Київраді наступного скликання зможе “забрати цю політичну складову”.

В.ГОРБАЛЬ вважає, що з огляду на можливе підвищення житлово-комунальних тарифів, яке пов’язане із подорожчанням енергоносіїв, новому складу Київради потрібно приділити увагу цій проблемі в першу чергу.

Він також вважає, що на сьогодні влада педалює питання про те, що тарифи в Києві є найнижчими. За його словами, виходячи із світового досвіду розвитку столиць, цього просто не може бути. “Надмірне педалювання подібної тези не є виправданим з точки зору стратегічного розвитку столиці”, - сказав В.ГОРБАЛЬ.

Народний депутат України, міністр з питань житлово-комунального господарства опозиційного Кабінету міністрів Олександр ПОПОВ у свою чергу зазначив, що Партія регіонів має чітку стратегію та концепцію вирішення проблем в галузі ЖКГ. Зокрема, Партія регіонів вже зареєструвала п’ять законопроектів, ухвалення яких, на переконання О.ПОПОВА, має суттєво полегшити врегулювання кризи в житлово-комунальній сфері.

Він вважає, що, розв’язуючи проблеми ЖКГ, необхідно передусім приділяти увагу питанню застосовування енергозберігаючих технологій. О.ПОПОВ повідомив, що з 232 котелень, які експлуатуються в Києві, 61% збудовані 20 років тому. “Звичайно, що вони не можуть надати дешеві та якісні послуги, оскільки технології застарілі”, - сказав він. На переконання О.ПОПОВА, застосування енергозберігаючих технологій сприятиме зменшенню цін на комунальні послуги.