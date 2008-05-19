Луценко: Київрада майстерно вигадує корупційні схеми

Лідер блоку НУ-НС на виборах до Київради Юрій ЛУЦЕНКО називає нинішню Київраду "розплідником ноу-хау корупційних схем".

Як повідомляє прес-служба "Народної самооборони", про це він заявив в ефірі "5 каналу.

«З Київської ради виходять ноу-хау корупційних схем, а потім вони тиражуються по інших містах України», - переконаний Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, як тільки в Києві «придумали псевдо-студентські кооперативи, ця схема пішла по всій країні». Тому, переконаний він, легше такі схеми перекривати в Київраді, ніж потім ловити подібні схеми по всій країні.

«Те, що відбувається в Києві, тиражується потім і інших містах. Так мені легше її закрити раз і назавжди там, ніж потім по всій країні ловити цю схему», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як приклад подібних схем, він навів випадок, що стався із 500 га Потьомкінського історичного парку в Кіровограді, територію якого було розділено на підставних осіб та залежних робітників. На щастя, за словами Ю.ЛУЦЕНКА, в міліції та прокуратурі знайшлися «принципові люди, які це діло прикрили».

У контексті викладеного Ю.ЛУЦЕНКО переконаний, що варто Київ зробити взірцем для іншим міст, «бо Київ – локомотив реформ. Сьогодні ж він став локомотивом популізму, безвідповідальності та корупції». «Якби на прикладі Києва показати, як повинна жити країна, то я впевнений, що це було б відповідальне завдання для будь-якого політичного лідера», – підкреслив він.