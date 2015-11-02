Жителів Маріуполя запрошують до нової поліції

З 5 листопада відкрито прийом документів до нової патрульної поліції.

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України в Донецькій області.

5 листопада о 9:00 в приміщенні обласного драматичного театру (р. Маріуполь, пл. Театральна, 1) офіційно відкривається пункт прийому анкет в нову патрульну поліцію. Набір триватиме до 26 листопада.

Також можна заповнити онлайн-анкету на сайті www.mvs.gov.ua.

Вимоги до кандидатів: прагнення до якісних змін, вік від 21 до 35 років, повна загальна середня або вища освіта, наявність водійського посвідчення категорії В, відсутність судимості.

У МВС пропонують принципово нову для України систему охорони правопорядку, професійну підготовку за міжнародними стандартами, стипендію під час навчання, престижну стабільну роботу і гідну заробітну плату, нову уніформу та службовий автомобіль, а також перспективу кар'єрного росту.

При собі потрібно мати паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Бажано посвідчення водія.