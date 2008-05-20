Чоловік, який спалив живцем свого пасинка, одержав довічний термін

Вироком Апеляційного суду Харківської області 47-річного жителя Чугуївського району засуджено на довічне позбавлення волі за скоєння особливо тяжкого злочину.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на старшого прокурора Олену ШЕМАЄВУ, на початку грудня 2007 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, після чергового конфлікту з дружиною та її синами, чоловік вирішив позбавити дітей життя.

Діючи з особливою жорстокістю, він по черзі підходив до усіх трьох, які спали у різних кімнатах будинку, обливав їх «Вайтспіритом», після чого підпалював та завдавав ударів палицею по голові, щоб ті не змогли загасити вогонь. Внаслідок отриманих опіків один потерпілий загинув, ще двоє хлопців залишились живими.