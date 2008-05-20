В Ізюмі вибухнув п’ятиповерховий житловий будинок: є постраждалі (фото)

Сьогодні о 7.20 в Ізюмі Харківської області у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух.

В результаті зруйновано декілька квартир, постраждало двоє осіб, повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації.

Створено оперативний штаб з ліквідації наслідків аварії, на місці працюють рятувальні бригади МНС і працівники Ізюмської райдержадміністрації. Причини вибуху з’ясовуються.

За даними джерела, напередодні, у понеділок, мешканці будинку, де стався вибух, відчували сильний запах газу.

Фото з сайту Інформаційний портал місто Ізюм