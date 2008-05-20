Роботодавці України судитимуться з урядом Тимошенко

Федерація роботодавців України має намір оскаржити в судовому порядку рішення уряду про підвищення ціни природного газу для української промисловості шляхом введення, на її думку, «незаконних податків».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві повідомив голова Ради Федерації роботодавців України Юрій БОЙКО на спільній прес-конференції з керівниками Союзу хіміків України і провідних хімічних підприємств країни.

За його словами, введення цільової надбавки до тарифу на газ є незаконним і приведе до втрати конкурентоспроможності українських підприємців, у першу чергу хімічних підприємств – виробників аміаку і мінеральних добрив.

«Ціни на газ для промисловості вже переступили психологічний бар`єр у 300 доларів за тисячу кубометрів при стабільній ціні на вході в країну. Ми розглядаємо це як політичний податок уряду. Сьогоднішній волюнтаристський підхід уряду нічого спільного із підтримкою виробника не має», - додав Ю.БОЙКО.

При цьому він зазначив, що українські промисловці повинні будуть додатково витратити близько 1,32 млрд. дол., які стануть значним чинником, що стимулюватиме інфляцію і підвищення цін виробників. «Причому, головною причиною таких наслідків є встановлення необгрунтованої маржі монопольного постачальника ресурсу - НАК «Нафтогаз України», – підкреслив Ю.БОЙКО.

На його думку, такі дії уряду можна розцінювати як введення прихованих податків, що суперечить чинному законодавству в бюджетній і податковій сфері, вони приведуть до падіння виробництва і значного погіршення соціальних умов праці робітників.

Більш того, рішення про підвищення ціни на газ діючий уряд ухвалив без попередніх консультацій з Федерацією роботодавців України, що суперечить діючій Генеральній угоді між урядом, роботодавцями і профспілками на 2008-2009 рр.

«Такими діями уряд порушив положення Генеральної угоди, згідно з якою він узяв на себе зобов`язання не ухвалювати ніяких рішень у контексті соціально-економічної політики без узгодження з боку роботодавців», - наголосив Ю.БОЙКО.

Також голова Ради Федерації роботодавців України додав: «якщо нас не почує уряд, то ми звернемося до інших законних методів захисту прав роботодавців, у тому числі й до судів».

Крім того, керівники хімічних підприємств зазначили, що за існуючої ціни на газ виробництво більшості видів хімічної продукції стало нерентабельним.

Ю.БОЙКО і президент Союзу хіміків України Олексій ГОЛУБЄВ підписали спільне звернення до органів влади країни з проханням втрутитися в дане питання і дати оцінку діям уряду.

Як повідомлялося, з 1 травня 2008 року наказом Міністерства палива та енергетики України (№247 від 25 квітня) були затверджені витрати НАК «Нафтогаз України» на реалізацію природного газу на рівні 87,4З грн. за тис. куб. м. Раніше уряд затвердив постанову № 346, якою з 1 червня 2008 року цільова надбавка до тарифу на газ збільшується для промислових споживачів з 8 до 12%, а для хімічних підприємств - з 4 до 6%.

Це призведе до додаткового подорожчання газу для підприємств у середньому на 40 дол. за тис. куб. м.

У 2008 році Україна купує газ за ціною 179,5 дол. за тис. куб. м (906,5 грн.).