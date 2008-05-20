У Ющенка підкажуть, як продати Одеський припортовий без проблем

Президент України Віктор ЮЩЕНКО має намір відкликати з Конституційного Суду своє подання щодо рішення про приватизацію Одеського припортового заводу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він зазначив, що цей крок буде зроблено у відповідь на рішення уряду про скасування конкурсу з приватизації підприємства 20 травня.

«Ми пропонуємо повернутися, як кажуть, на нульові позиції й почати дискусію з приводу того, щоб провести приватизацію заводу чесно та прозоро», - сказав О.ШЛАПАК.

Він наголосив, що Президент підтримує приватизацію ОПЗ, проте за умови вирішення всіх спірних питань, що стосуються Фонду держмайна, і після прийняття програми приватизації на 2008 рік.

О.ШЛАПАК висловив сподівання, що цей документ у першому читанні буде прийнято у Верховній Раді в четвер, і додав, що в Секретаріату Президента є низка пропозицій до цього документа.

Заступник голови Секретаріату Президента сказав, що приватизація ОПЗ повинна відбутися так, щоб потім не виникало жодних спірних і проблемних питань з приводу проведення цього конкурсу.

Як повідомляв УНІАН, конкурс з продажу 99,52% акцій Одеського припортового заводу планували провести 20 травня. Проте Рада національної безпеки та оборони України 16 травня заборонила уряду та Фонду державного майна України здійснювати приватизацію державних пакетів акцій енергокомпаній, Одеського припортового заводу та деяких інших підприємств.

Рішення РНБО, згідно із заявою прес-служби Секретаріату Президента, запроваджено в дію указом Президента.

Вчора, 19 травня, міністр юстиції України Микола ОНІЩУК після засідання Кабінету Міністрів повідомив, що дату проведення конкурсу з продажу Одеського припортового заводу перенесли на невизначений термін.

Довідка УНІАН. 11 лютого 2008 р. Кабмін затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій ВАТ “Одеський припортовий завод”. Фонд держмайна України 20 лютого оголосив конкурс з використанням відкритої пропозиції ціни за принципом аукціону з продажу 99,52% пакету акцій ВАТ "Одеський припортовий завод". Стартова ціна пакету, який виставлявся на конкурс, - 3 млрд. грн. Дата проведення конкурсу - 20 травня.

Своєю чергою Президент В.ЮЩЕНКО припинив дію розпорядження Кабміну щодо проведення конкурсу з продажу ОПЗ. подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА про відповідність Конституції розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Умов проведення конкурсу з продажу пакету акцій ВАТ «Одеський припортовий завод» від 11 лютого 2008 року № 261-р.