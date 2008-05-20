«Страхування інвестицій в нерухомість: реалії і перспективи» - прес-конференція у Києві

21 травня о 14-00 відбудеться прес-конференція організаторів і учасників ІІ Міжнародній конференції «Страхування інвестицій в нерухомість: реалії і перспективи». Учасники: Володимир Рибак, голова Комітету ВРУ з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства; Василь Куйбіда, міністр регіонального розвитку і будівництва України; Лев Парцхаладзе, голова Ради директорів Української будівельної асоціації; Олександр Філонюк, президента Ліги страхових організацій України; Сергій Коннов, президента Асоціації юристів України, Мілан Паєвіч, голова Ради директорів групи компаній «Слав-інвест». Початок ІІ Міжнародної конференції о 9-30, реєстрація о 9-00 (готель «Хаятт Рідженси Київ», вул. А.Тарасової, 5). Потрібна акредитація. Телефони: 234-18-54, 593- 88-39, 8 (097) 911-04-54 до 9-00 21 травня.

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