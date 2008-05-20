У Ющенка порівняли Україну з сусідами і висловили претензії Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що заходи, які вживають уряд, влада на місцях і Національний банк, не дають достатнього результату в боротьбі з інфляцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник голови Секретаріату Президента Олександр ШЛАПАК.

Він сказав, що потрібно «ще раз уважно оцінити ефективність пакету антиінфляційних заходів і, можливо, внести в нього окремі корективи».

О.ШЛАПАК наголосив, що третину інфляції Україна фактично експортує в результаті зростання світових цін на енергоносії та продовольчі товари, проте зазначив, що в інших країнах Європи та СНД інфляція набагато нижча, ніж в Україні.

За даними заступника голови Секретаріату Президента, в ЄС річна інфляція прогнозується на рівні 3%, а за перший квартал 2008 року в Росії та Вірменії інфляція становила 4,8%, в Молдові та Білорусі - 4,1%, в Грузії - 36%, Таджикистані - 2,6%, Казахстані - 2,5%. «Наші сусіди, які перебувають не в кращій ситуації, ніж Україна у сенсі енергетичної та продовольчої залежності від світових ринків, показують результати набагато кращі. Можна зробити висновки, що основні проблеми полягають в Україні, і це питання треба докладно з’ясувати», - зазначив О.ШЛАПАК.

Він повідомив, що, на думку Президента, основними причинами високого рівня інфляції в Україні є незбалансованість попиту та пропозиції й незбалансованість дій окремих органів влади, що призводить до інфляційних очікувань і, як наслідок, слугує причиною 10-15% кумулятивної інфляції.

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в Україні інфляція в квітні 2008 р. до квітня минулого року становила 30,2% (у квітні 2007 року до квітня 2006-го - 10,5%), у січні-квітні до аналогічного періоду 2007 року - 24,4% (у січні-квітні 2007 року до січня-квітня 2006-го - 10,3%).