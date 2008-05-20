У Запоріжжі згоріла друга з початку весни маршрутка

У Запоріжжі сьогодні згоріла маршрутка.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МНС, повідомлення про те, що в Шевченківському районі міста неподалік від зупинки вул. Чарівна горить маршрутка, надійшло на "01" сьогодні близько 8-ї години ранку.

"Виїхавши на місце події, рятувальники побачили, що вся маршрутка (мікроавтобус "ГАЛАЗ") охоплена полум`ям. Пожежа була ліквідована протягом 9 хвилин спільними зусиллями бійців пожежної частині Шевченківського району і пожежних ВАТ "Мотор Січ" і ДП ЗМКБ "Прогрес", - повідомили в МНС.

Пізніше стало відомо, що у момент події автомобіль не працював на маршруті, а прямував у справах підприємства, і тому, окрім водія, в маршрутці не було нікого. Жертв внаслідок цього інциденту немає.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Довідка УНІАН. Сьогоднішня НП – другий з початку весни випадок займання пасажирського транспорту в Запоріжжі.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня в Ленінському районі міста сталася пожежа в мікроавтобусі підприємства-пасажироперевізника "Автотранс-Хортиця". У момент події в автобусі знаходилося 9 осіб: водій і 8 пасажирів. Унаслідок пожежі 4 осіб загинули, інші одержали опіки різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.