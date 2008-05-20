У Газпромі сказали, коли Україна отримає європейську ціну на газ

ВАТ "Газпром" (Росія) вважає, що ціна на газ для України в 2011-2012 рр. наблизиться до європейської. Про це заявив начальник департаменту маркетингу, переробки газу і рідких вуглеводнів ВАТ "Газпром" Олександр МІХЕЄВ на III Міжнародній конференції "Енергетичний діалог Росія - Європейський союз: газовий аспект" сьогодні в Берліні, передає Газета.Ru.

«Ми вважаємо, що в 2011-2012 роках ціни на газ для України наблизяться до європейських», - заявив він.

Існує можливість перехідного періоду в ціні на газ для України, підтвердив він. «Ми підтверджуємо, що перехідний період може бути, але в результаті все має закінчитися європейськими цінами», - сказав він.

Переговори про умови перехідного періоду, за його словами, «ведуться постійно». О.МІХЕЄВ не сказав, яким буде механізм забезпечення перехідного періоду, зазначивши, що «у будь-якому випадку потреба в розрахунках за газ з покупцями - це наша проблема, а розрахунки за газ з виробниками з Центральної Азії - це наш обов`язок».

«Ми враховуватимемо корзину цін на газ всіх країн Європи, але оскільки основним покупцем центральноазіатського газу є Україна, то ціна газу для України буде грати при переговорах щодо ціни на центральноазіатський газ», - прокоментував він.

«Проте, ми налаштовуватимемо Україну на те, що вона має одержувати газ за цінами, які формуватимуться в Середній Азії, виходячи з європейського ринку», - додав співробітник «Газпрому».

Нагадаємо, що НАК «Нафтогаз України» в травні заявила, що хотіла б бачити європейську ціну на газ для України через п`ять років, а на перехідній період закріпити в контракті фіксовану індексацію ціни від діючої в 2008 році 179,5 дол. за тис. куб. м. Крім того, компанія заявила, що уряд України ставить перед НАК «Нафтогаз України» завдання домовитися з «Газпромом» про укладання довгострокових контрактів на поставку і транзит газу.

Ціна поставки газу до України в 2008 році зросла до 179,5 дол. за тис. куб. м порівняно з 130 дол. за тис. куб. м у 2007 році і 95 дол. за тис. куб. м у 2006 році. При цьому ставка транзиту була збільшена з 2008 року з 1,6 до 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км.