Міськрада Севастополя жити не може без ”взаємовигідного” Лужкова

Севастопольська міська рада закликає Службу безпеки України і Міністерство закордонних справ скасувати рішення про заборону на в`їзд на територію країни мера Москви Юрія ЛУЖКОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, в ухваленому сьогодні на пленарному засіданні міськради зверненні (з пропозиції «з голосу» депутата від Партії регіонів, у проекті порядку денного це питання було відсутнє) наголошується, що «плідні і взаємовигідні обом містам зв`язки створювалися і розвиваються завдяки позиції мера Москви Юрія Михайловича ЛУЖКОВА, який багато зробив і продовжує робити для нашого міста».

На думку депутатів, «беручи участь в урочистостях з нагоди 225-річчя створення Чорноморського флоту Росії, Ю.ЛУЖКОВ не робив заяв експансіоністського, агресивного або загрозливого характеру. Він говорив про своє розуміння конкретного факту».

Міська рада також акцентує увагу на тому, що «сьогодні основою двосторонніх відносин між Росією і Україною є Міждержавний договір про дружбу і співробітництво від 1997 року, згідно з яким Росія визнає цілісність української території в її нинішніх кордонах».

За пропозицією фракції «Руський блок» на сесії також йшла мова про присвоєння Ю.ЛУЖКОВУ звання «Почесний громадянин міста-героя Севастополя».

Як повідомив голова міськради Валерій САРАТОВ, з цією метою створена комісія «з найпочесніших людей» міста. На його думку, «далі треба просто піти за процедурою. Я сьогодні почув ваші пропозиції, але як голова міської ради не бачу предмету включення до порядку денного».

Як повідомляв УНІАН, Служба безпеки України 12 травня заборонила меру Москви Ю.ЛУЖКОВУ в`їзд в Україну через його висловлювання щодо Севастополя.

11 травня в Севастополі на урочистостях з нагоди 225-річчя Чорноморського флоту РФ Ю.ЛУЖКОВ заявив, що питання державної приналежності Севастополя залишилося невирішеним, і Росія це питання вирішуватиме на користь свого "державного права".