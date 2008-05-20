Експерти: МОЗ попереджали, що вакцина проти кору може бути небезпечною

Експерти заявляють про відсутність в Україні передумов для проведення масової і загальної вакцинації проти кору і краснухи у зв`язку з низьким рівнем розповсюдження цих захворювань в країні.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету ім. Богомольця Андрій ШКУРБА.

«Роль нашої країни, за матеріалами Всесвітньої організації охорони здоров`я, в розповсюдженні кору в Європі дуже низька. Наприклад, в 1997 році у нас було зареєстровано 986 випадків захворювання, у Швейцарії, Великій Британії – більше тисячі. При цьому в деяких країнах спостерігається епідемія цього захворювання, але в цих країнах не одержують вакцин», - сказав А.ШКУРБА.

У свою чергу, президент громадського об`єднання «Ліга захисту громадянських прав» Вячеслав КОСТИЛЬОВ також вважає, що підстав для проведення в Україні масової вакцинації не було. «У найпроблемнішому 2006 році від кору померло 5 чоловік. У Європі від кору померла тисяча чоловік. Тобто, маючи 8% від загальної кількості населення Європи, Україна дала тільки 0,5% загальної смертності в результаті цього захворювання», - уточнив він.

За словами В.КОСТИЛЬОВА, Україна також не входить до списку країн, на частку яких, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров`я, припадає 95% захворюваності в світі.

«Україна не входить до списку цих 47 країн. Також, як не входять до цього списку такі країни, як Албанія, Вірменія, Азербайджан, Киргизія, Молдова, Казахстан, країни Латинської Америки. Але у всіх цих країнах була проведена вакцинація саме цією вакциною, що застосовувалася і в Україні», - додав В.КОСТИЛЬОВ.

Голова Комітету соціальних питань Національної ради жінок України, доктор медичних наук, імунолог, професор Катерина ГАРКАВА повідомила, що ще в лютому 2008 року вітчизняні вчені попереджали Міністерство охорони здоров`я України про недоцільність проведення масової вакцинації. За її словами, в МОЗ пообіцяли відкласти терміни проведення вакцинації до проведення досліджень якості запропонованої вакцини.

К.ГАРКАВА також повідомила, що в Україні 85% громадян мають імунітет до вірусу кору і 89% - до вірусу краснухи.

Імунолог також поставила під сумнів можливість використання вакцини, що має азіатське походження. «Антигени вірусу і система гістосумісності у кожної раси різна. І при використанні цієї вакцини, також як при переливанні крові, може виникнути конфлікт, результату якого ми не можемо передбачити», - сказала К.ГАРКАВА.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник із Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

За даними Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, станом на 7-му год. ранку вівторка в лікувальних закладах Донецької області через погіршення самопочуття у зв`язку з проведенням з 5 травня щеплень проти кору і краснухи (вакцина ZA 26-X) перебуває 89 чоловік, з них 81 дитина.

У Херсонській області четверо чоловік звернулися по медичну допомогу після вакцинації від кору і краснухи.

19 травня МОЗ припинило кампанію з масової імунізації молоді проти кору і краснухи.