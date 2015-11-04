Українські телеканали відновили мовлення у чотирьох районах Луганщини

Телеканал «ІРТА» 3 листопада відновив мовлення у місті Марківка Луганської області.

Як повідомила прес-служба Міністерства інформаційної політики України, зокрема, введено в дію передавач від іноземних партнерів, який забезпечив покриття телеканалу в Марківці та прилеглих територій Луганської області.

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«МІП спільно з Концерном РРТ відновили мовлення каналу «ІРТА» в чотирьох регіонах Луганської області: у Сватово, Зоринівці, Біловодську та Марківці. Окрім того, у цих регіонах здійснюють мовлення «УТ-1» і «ЛОТ», - зазначила заступник міністра Тетяна Попова.

За її словами, міністерство продовжує роботу зі встановлення передавачів для забезпечення трансляції українських телеканалів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Луганська обласна державна телерадіокомпанія відновила мовлення на тимчасово окуповані території Донбасу, а також на місто Луганськ.

"Телеканал "ЛОТ" і радіо "Пульс" тепер мовлять на тимчасово окупований Луганськ, а також доступні жителям прифронтових Станично-Луганського і прилеглих районів. На початку вересня Латвія підтвердила готовність передати Україні кілька аналогових передавачів для відновлення мовлення телеканалів у зоні проведення антитерористичної операції АТО.

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Минулого року для відновлення мовлення українських телеканалів на окупованих територіях Польща безкоштовно надала Україні 9 аналогових передавачів. Крім передачі сигналу українських каналів, вони можуть також глушити частоти сепаратистських каналів.

З початку вторгнення російських військ на територію Донецької і Луганської областей Нацрада з телерадіомовлення та експерти ринку неодноразово зазначали, що російська пропаганда, яка транслюється по телебаченню і радіо, вкрай негативно позначається на інформаційній безпеці країни.