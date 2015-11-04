В зоні АТО бойовики знову використовують заборонену великокаліберну зброю - штаб
Під обстріли потрапили Мар’їнка та Опитне.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.
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4 листопада у зоні проведення АТО не минулося без провокацій.
"Російсько-терористичні найманці відкривали вогонь у бік українських позицій в населеному пункті Мар’їнка з великокаліберних кулеметів з 14:35 до 14:50. А з 15:00 із протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Опитне", - йдеться у повідомленні.
Не дивлячись на постійні провокації, українські військові продовжують допомагати відновлювати інфраструктуру Донбасу. Сьогодні військовими саперами оглянуто 3,6 км під’їзних шляхів до зруйнованих ліній електропередач від населеного пункту Артемове у бік Горлівки.
Як повідомлялось, за минулу добу в зоні АТО на сході України загиблих серед українських військових немає, проте п’ятеро воїнів отримали поранення.