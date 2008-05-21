Пилипишин обурений фальшивими запрошеннями до цирку та зоопарку

Кандидат у мери Києва від Блоку Литвина Віктор Пилипишин різко розкритикував поширення від його політичної сили фальшивих запрошень для дітей у цирк і зоопарк.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН.

В.ПИЛИПИШИН зазначив, що протягом останнього місяця виборчої кампанії у Києві різко збільшилась кількість фактів використання “брудних технологій”, однак, за його словами, те, що сталося минулого тижня, перевершило усе, що було до того.

Кандидат у мери продемонстрував журналістам листівку-запрошення для дітей та їхніх батьків на безкоштовне відвідування цирку і зоопарку. В.ПИЛИПИШИН додав, що ці фальшиві запрошення від імені Блоку Литвина розповсюджувались біля шкіл та дитячих садків.

В результаті, за його словами, тисячі дітей з батьками у суботу та неділю прийшли в цирк та зоопарк, і “ви розумієте, що їх там чекало”.

В.ПИЛИПИШИН висловив обурення такими методами ведення політичної боротьби. За його словами, вже усі давно звикли до цинізму у політиці, однак цього разу організатори цієї акції “перейшли межу”. “Ці люди не мають ані крихти моралі та совісті”, – підкреслив він, додавши, що вони навіть не уявляють, якої травми завдали дітям.

Відповідаючи на запитання журналістів, В.ПИЛИПИШИН додав, що, на жаль, представникам його блоку, агітаторам не вдалося затримати тих людей, які розповсюджували ці “запрошення”. Разом з тим, повідомив він, Блок Литвина уже звернувся до правоохоронних органів із закликом розслідувати цей інцидент.