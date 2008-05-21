Хто поширював у Києві неякісні продукти від імені Партії регіонів?

Порушено кримінальну справу щодо осіб, які від імені прихильників Партії регіонів розповсюджували у Києві набори недоброякісних продуктів харчування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Києва, справу порушено прокуратурою Голосіївського району столиці за ст. 157 ч. 3 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права).

Встановлено, що ці особи протягом 12-13 травня у різних районах столиці шляхом обману, з метою виклику недовіри киян до суб’єкта виборчого процесу, а саме Партії регіонів та її дискредитації на виборах Київського міського голови і депутатів Київради, розповсюджували нібито від імені прибічників вказаної політичної сили набори недоброякісних продуктів харчування, що не відповідали вимогам законів України „Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення” та „Про безпечність та якість харчових продуктів”.

У вказаній кримінальній справі дано доручення ГУ СБУ в м. Києві та Київській області і ГУ МВС України у м. Києві щодо встановлення усіх осіб, причетних до зазначених подій.