Хто має платити за харківське метро?

Народний депутат України Олександр ФЕЛЬДМАН вважає економічно необгрунтованим рішення міськради про передачу Харківського метрополітену у власність міста і не вірить у його успішну реалізацію.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі народного депутата, про це сказав О.ФЕДЬМАН під час спілкування з харківськими журналістами.

Водночас О.ФЕЛЬДМАН підкреслив, що не є фанатичним противником передачі метро у власність міста.

При цьому нагадав, що згідно з постановою Кабінету міністрів про затвердження Державної програми підготовки та проведення Євро-2012 в Україні на капітальне будівництво метро у Харкові на 2008-2012 р. передбачено виділити понад 1,5 млрд. грн.

«Про що це говорить? Це говорить про те, що тепер харківська міська влада має сама звідкись брати і вкладати у розвиток метро близько 0,5 млрд. грн. щорічно. Щоб було зрозуміло, про що йдеться, слід зазначити, що близько 0,5 млрд. грн. на сьогодні становить розмір боргових зобов’язань Харкова перед комерційними банками. Це борги і нинішньої, і минулої влади - сума колосальна, у міста немає таких грошей», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.

Депутат також звернув увагу на ще один негативний момент, який, на його думку, варто взяти до уваги. «Міськрада прийняла якесь рішення, але воно ще повинне пройти усі інстанції та узгодження. Рішення може ходити по інстанціях нескінченно довго, але гроші можуть перестати давати вже з завтрашнього дня. Прикро, що пішла шкереберть велика робота, яку ми проводили кілька місяців і вибивали у Кабміні гроші на будівництво харківського метро», - сказав О.ФЕЛЬДМАН.