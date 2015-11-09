Погода на сьогодні: Україну чекає дощовий та прохолодний початок тижня

Про це повідомляє український Гідрометцентр.

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По всій Україні понеділок буде хмарним та дощовим, вітер 7-12 м/с, на сході – 5-10 м/с.

У західних регіонах синоптики прогнозують вдень +7..+10, на Закарпатті до +12 тепла. Нічна температура коливатиметься між +3 та +6.

На півночі нашої країни вдень +7..+9 тепла, вночі +4..+6, у Сумській області 0..+2.

Східні області можуть розраховувати, що вдень стовпчик термометра підніметься до +6..+8, вночі 0..+2, а в Луганській і Донецькій областях можливі приморозки -1..-3.

На півдні та в Криму очікується +8..+12, нічна температура становитиме +3..+7.

Центральні регіони: удень +7..+9, вночі +4..+6.

Погода в Києві також буде дощовою, вдень температура підніметься до +9, вночі - +4..+6.