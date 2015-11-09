На Лукаш надягають електронний браслет перед заключенням під домашній арешт - ГПУ

Про це заявив прокурор Генпрокуратури Владислав Куценко, передає "112 Україна".

"Дійсно, заставу внесено, разом з працівниками ГПУ проводить необхідні процесуальні дії, їй роз'яснюються її права, що вона має право робити, що вона не має права робити. В тому числі, виконуються певні технічні процедури з надягання електронного браслета", - зазначив Куценко.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ 5 листопада заявила про затримання Лукаш, яка перебувала в розшуку.

За даними Генпрокуратури, екс-міністр повернулася в Україну, і була затримана в Києві. Датою її зникнення вказується 28 липня 2015 року.

Прокуратура 5 листопада Лукаш повідомила про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України, за фактом заволодіння під час перебування на посаді міністра юстиції коштами державного бюджету в розмірі 2,5 млн грн та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.

Печерський районний суд Києва 6 листопада заарештував Лукаш з можливістю внесення застави в розмірі 5,1 млн грн.

У той же день колишній перший заступник глави Адміністрації президента України Андрій Портнов написав у Facebook, що народний депутат Вадим Новинський вже вніс заставу за Лукаш, проте вона продовжує перебувати в СІЗО.