ЗМІ: У ЄС назвали причину перенесення ключового засідання щодо безвізового режиму для України

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на джерело в дипломатичному представництві.

"Перенесли тільки з однієї причини, оскільки закони, які були потрібні для прийняття безвізового режиму, не були прийняті ВРУ, це якесь технічне рішення, про це нам повідомили джерела в нашому дипломатичному представництві. Між тим в Європейському парламенті, де сьогодні триває парламентська асамблея в рамках співпраці східного партнерства, налаштовані дуже позитивно", - йдеться в повідомленні.

Голова комітету парламентської співпраці між Україною і ЄС Андрій Пленкович зазначив, що в Європарламенті хотіли б, щоб план щодо візової лібералізації впроваджувався у встановлені терміни.

"В Європарламенті хотіли б, щоб план візової лібералізації впроваджувався у встановлені терміни та на встановлених умовах. Ми розуміємо, що є певна затримка, але сподіваємося, завтра голосів вистачить", - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок 10 листопада в Брюсселі повинна була відбутися закрита зустріч українських і європейських дипломатів, на якій планувалося прийняти принципове рішення про те, чи оголосить ЄС в грудні про готовність України до скасування віз. Але через провал "безвізового дня" 5 листопада шанси на успіх України на цій зустрічі різко впали.