На Тернопільщині викладач інституту погорів на хабарі

У Тернопільській області при одержанні хабара затримано викладача.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, заступник директора з господарської частини Бережанського агротехнічного інституту, який також викладав “Охорону праці”, почав вимагати від студентів гроші за успішну здачу іспиту.

“Староста однієї з груп зібрав зі студентів 600 гривень, щоб заплатити за гарні оцінки. Після того, як педагог одержав хабара, він був одразу затриманий правоохоронцями”, - сказала Л.ДОЛІШНА.

За її даними, стосовно викладача слідчий прокуратури Бережанського району порушив кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).