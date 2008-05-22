На Тернопільщині викладач інституту погорів на хабарі
13:56, 22 травня 2008Суспільство
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Порушено кримінальну справу
У Тернопільській області при одержанні хабара затримано викладача.
Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, заступник директора з господарської частини Бережанського агротехнічного інституту, який також викладав “Охорону праці”, почав вимагати від студентів гроші за успішну здачу іспиту.
“Староста однієї з груп зібрав зі студентів 600 гривень, щоб заплатити за гарні оцінки. Після того, як педагог одержав хабара, він був одразу затриманий правоохоронцями”, - сказала Л.ДОЛІШНА.
За її даними, стосовно викладача слідчий прокуратури Бережанського району порушив кримінальну справу за ст. 368 Кримінального кодексу України (отримання хабара).
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