Вибух на шахті Краснолиманська: аварія захопила десять гірників
07:59, 23 травня 2008Суспільство
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Одного підняли без ознак життя
На шахті Краснолиманськая (місто Роденське Донецької області) стався вибух імовірно метану. Аварією захоплено десять гірників.
Одного гірника підняли на поверхню без ознак життя. Про це «Острову» повідомила прес-секретар Донецького територіального управління Держпромнагляду Марина Никітіна.
"Ще троє гірників вийшли самі на поверхню, доля 6 гірників залишається на даний момент невідомою", - сказала М. Никітіна.
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