Митники забрали у бізнесмена літак

Працівники Рівненської митниці вилучили літак АН-12Б у керівника одного з рівненських підприємств за порушення митних правил.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі митниці, цей літак, який значився у документах як «літак цивільної авіації АН-12Б, призначений для перевезення вантажів, 1964 року випуску», було ввезено на територію України у травні 2006 року від однієї з болгарських авіакомпаній.

У заяві, поданій до Рівненської митниці, власник літака просив надати дозвіл на його оформлення в режимі тимчасового ввезення в термін до травня 2008 року. Він також дав митному органу України зобов’язання, що до закінчення строку тимчасового ввезення здійснить зворотне вивезення літака або заявить про зміну митного режиму. Однак, по закінченні цього терміну цей підприємець дане Рівненській митниці зобов’язання не виконав і не вивіз літак за межі митної території. Тому митниками складено протокол про порушення митних правил, а літак балансовою вартістю 140 000 доларів США вилучений.

Згідно з рішенням Рівненського міського суду, з керівника українського підприємства, за порушення зобов’язання про зворотнє вивезення товарів, стягнуто штраф у розмірі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.