Київська влада засуджує відкриття кафе у Будинку профспілок

Про це в коментарі "Українскій правді" розповів директор департаменту міського благоустрою КМДА Дмитро Білоцерковець.

За його словами, київська влада не може повпливати на профспілки, які вирішили відкрити кафе в пошкодженому пожежею Будинку профспілок на Майдані.

Він зазначив, що мер Києва Віталій Кличко написав листа керівництву Будинку профспілок щодо аморальності їхніх дій.

"Вони не мусили отримувати у нас дозволів на відкриття. Вони могли це зробити самі. Єдиний дозвіл, який вони у нас просили, це дозвіл на розміщення рекламних вивісок. Але київська влада відмовила їм в узаконенні цих рекламних вивісок", - розповів чиновник.

Читайте такожУ Будинку профспілок, де минулого року заживо згоріли десятки людей, відкривають караоке (фото, відео)

За його словами, крім того, департамент підприємництва та розвитку промисловості КМДА спрямував до Держархбудінспекції лист з метою відпрацювання питань щодо правомірності проведення реконструкції та розміщення закладу ресторанного господарства у Будинку профспілок.

"Він зараз не реконструйований. Розміщувати у такому приміщенні ресторан неправильно. Тільки ДАБІ може це заборонити, і ми написали лист", - повідомив Білоцерковець.

Він також повідомив, що суд за позовом КМДА до керівництва профспілок з вимогою демонтувати незаконно надбудовані поверхи на будівлі на Хрещатику вийшов на фінальну стадію.

"Там якраз вони мусили отримати у КМДА дозволи на те, щоб добудувати ці поверхи, але ніяких дозволів не було. Ця надбудова повністю незаконна і має бути демонтована", - розповів чиновник.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада група народних депутатів прийшла пікетувати кафе, яке відкрилось у Будинку профспілок на Майдані.