З призовників незаконно збирають інформацію про житло і зарплати батьків - правозахисники

Про це повідомив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Михайло Чаплига, коментуючи проведене військкоматами Києва та області анкетування школярів – майбутніх призовників, поінформували УНІАН у прес-службі омбудсмена.

Він нагадав, що в анкеті «Довідка про родину призовника», яку було надано для заповнення учням столиці і Київської області, містилися питання про робочі місця та заробітну плату батьків, про їх стан здоров’я, про домашніх тварин тощо.

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За словами Чаплиги, збір даних про житлові умови, родичів, домашніх тварин призовників порушує чинне законодавство про захист персональних даних.

«Наявність такої анкети суперечить здоровому глузду. Вона в принципі не може існувати, проте існує. До Офісу омбудсмена вже надійшло чимало скарг від батьків й активістів, тому ми звернулися до Міноборони з вимогою пояснити нормативно-правову базу цього документа», – повідомив Чаплига.

Представник уповноваженого, зокрема, зазначив, що, відповідно до статті 32 Основного Закону, ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

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Статтею 6 Закону України «Про захист персональних даних» встановлено, що обробка персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.

Крім того, згідно зі статтею 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. Таким чином, цією статтею визначений необхідний обсяг інформації про особу, яку має право обробляти військовий комісаріат з метою взяття призовника на військовий облік.

Відповідно до частини третьої статті 6 Закону України «Про захист персональних даних», склад та зміст персональних даних мають бути відповідними, адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки.

«Водночас перелік персональних даних, які має надати призовник, заповнюючи «Довідку про родину призовника», у тому числі про членів родини призовника, є явно надмірним стосовно визначеної мети обробки», – переконаний Чаплига.

Представник уповноваженого наголосив, що в анкеті, зокрема, необхідно вказувати персональні дані призовника та його батьків, які є «чутливими» персональними даними і обробка яких заборонена відповідно до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних (ст. 6), Закону України «Про захист персональних даних» (ст. 70). Як виняток, обробка таких даних дозволяється лише у чітко визначених законом випадках. До таких даних належать, зокрема, національність, стан здоров’я, релігійні переконання. І саме таку інформацію про себе, своїх батьків та інших родичів вимагає військкомат від призовників.