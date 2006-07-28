Черновецький візьметься за торговців газетами

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір упорядкувати торгівлю періодичними виданнями в підземних переходах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Такого неподобства, що відбувається зараз із торгівлею без дозволу, не буде», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Разом із тим мер Києва підкреслив, що при впорядкуванні торгівлі в підземних переходах і в метро торговці періодичними виданнями матимуть пріоритет. «Оскільки слова правди повинні доноситися до всіх громадян», - аргументував він.