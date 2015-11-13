77% громадян на Сході та Півдні хотіли б будувати Європу в Україні – опитування

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на опитування, проведене "GfK Ukraine".

Читайте такожРосіяни та греки більше за інших європейців скоротять витрати на новорічні свята - соцопитування

Відзначається, що соціологічне дослідження "Ставлення до євроінтеграції на Сході та Півдні України" проводилось у період з 30 жовтня по 6 листопада у восьми областях України: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Харківській, Донецькій, Луганській. Було опитано 1000 респондентів методом телефонних інтерв’ю із дзвінками на мобільні номери.

Згідно з результатами, ідея "євроінтеграції" може стати об’єднуючою, адже 77% підтримують "Розбудову Європи в Україні". Зараз дуже сприятливий момент, щоб популяризувати європеїзацію України за європейським зразком – люди це приймуть, але починати треба з найпростіших сфер, які їх турбують – освіта, медицина, ЖЕКи.

Також Схід і Південь досить позитивно ставиться до ЄС – підтримка на рівні 59%. Найбільш прихильно до ЄС налаштовані в Херсонській області – 71% підтримки.

Читайте такожКатастрофа A321: Більшість росіян вважають, що причиною трагедії став теракт або несправність літака

Крім того, рівень підтримки Росії як основного партнера у зовнішній політиці знизився до13% (для порівняння: за даними "GfK Ukraine" загалом в Україні в квітні 2015 року таких було 6%, тоді як у грудні 2013 року - 31%).

За результатами опитування, ставлення до ЄС у цьому сенсі дещо краще – 29% опитаних вважають, що співпраця з ЄС має бути пріоритетним напрямком зовнішньої політики України.

Проте найбільш популярною є ідея дотримання нейтралітету в зовнішній політиці. Її підтримує 55% опитаних.