"Pray for Paris": у Києві на Майдані музичну академію підсвітили кольорами прапора Франції (фото, відео)

У Національній музичній академії України імені Петра Чайковського прозвучали твори класичної музики, зокрема, французьких та українських композиторів, передає прес-служба президента України.

Будівлю Національної музичної академії сьогодні ввечері підсвітили кольорами державного прапора Франції. Незважаючи на вечір суботи, висловити свою солідарність з народом Франції прийшли багато киян.

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"Українцям добре відомо, що таке підлий напад. Ми співчуваємо французьким друзям. У важкий для них час підтверджуємо свою відданість нашим спільним цінностям, світу без ненависті і жорсткості. Сьогодні вся Україна з народом Франції", – сказав глава Адміністрації президента України Борис Ложкін.

Акції пам'яті жертв терористичних актів у Парижі 13 листопада відбулися і в інших містах України.