Круглий стіл за участю Президента почнеться о 17.30

У Секретаріаті Президента з 17.00 до 18.00 відбудеться ще одне засідання робочої групи, яка узгоджує текст Універсалу національної єдності.

Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.

Заплановано, що після цього, о 17.30 у Секретаріаті розпочнеться круглий стіл під головуванням Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Пряму телетрансляцію події вестимуть УТ-1, ICTV та «5 канал».

Як повідомляв УНІАН, вчора у Секретаріаті Президента пройшов перший раунд круглого столу лідерів політичних сил, представлений у парламенті, за участю Президента і представників громадськості.

Раніше повідомлялося, що круглий стіл розпочнеться о 18.00.