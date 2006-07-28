Круглий стіл за участю Президента почнеться о 17.30
16:15, 28 липня 2006Суспільство
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Телетрансляцію вестимуть УТ-1, ICTV та «5 канал»
У Секретаріаті Президента з 17.00 до 18.00 відбудеться ще одне засідання робочої групи, яка узгоджує текст Універсалу національної єдності.
Про це УНІАН повідомили в офіційному інтернет-представництві Президента України.
Заплановано, що після цього, о 17.30 у Секретаріаті розпочнеться круглий стіл під головуванням Президента Віктора ЮЩЕНКА.
Пряму телетрансляцію події вестимуть УТ-1, ICTV та «5 канал».
Як повідомляв УНІАН, вчора у Секретаріаті Президента пройшов перший раунд круглого столу лідерів політичних сил, представлений у парламенті, за участю Президента і представників громадськості.
Раніше повідомлялося, що круглий стіл розпочнеться о 18.00.
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