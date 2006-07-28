4 гектари Києва ввійдуть до складу США
16:49, 28 липня 2006Суспільство
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Кабмін не проти
Кабінет Міністрів України погодився з пропозицією Київської міської ради і дозволив продаж 4 га в Києві під будівництво будівель і споруд дипломатичної місії США.
Текст відповідного розпорядження Кабміну від 28 липня №433-р розміщений на урядовому порталі.
Згідно з документом, для будівництва виділяється земельна ділянка несільськогосподарського призначення, розташована в межах м. Києва (вул. Танкова, 4).
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