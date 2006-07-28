Хто в хаті господар?

17:28, 28 липня 2006
Суспільство
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Представники Блоку Черновецького (!) провели пікет проти варварської забудови міста

Сьогодні представники Блоку Леоніда Черновецького провели черговий пікет біля будинку по вулиці Грушевського, 9-а.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Леоніда Чернівецького, учасники акції висловили протест проти варварської забудови історичної частини міста.

Як підкреслив депутат фракції Блоку Л.Черновецького у Печерській райраді Києва Юрій ДОРОШЕНКО, на пікетування скандального будівництва зібралось близько 150-200 осіб. „Багато з них є депутатами місцевих рад всіх районів Києва. Також є представники від Київради. Всі депутати – представники Блоку Л.Черновецького”, - сказав він. За словами депутата райради, вони вимагають призупинення скандального будівництва.

Ю.ДОРОШЕНКО також наголосив, що Блок Л.Черновецького „буде підтримувати кожного киянина, який виступає проти будівництва в історичній частини Києва”.

Як нагадали у прес-службі блоку, раніше співголова фракції Блоку Л.Черновецького у Київраді Алла СЕЛІВАНОВА заявляла, що „представники Блоку Черновецького й надалі своїми пікетами будуть підтримувати політику мера та протестуватимуть проти незаконних дій чи то забудовників, чи то чиновників, чиє недбальство шкодить місту та його мешканцям”.

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