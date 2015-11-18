Порошенко привітав збірну України з виходом на Євро-2016

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаю Збірну України з футболу та всіх українців з виходом нашої збірної на Євро-2016. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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Вітаю Збірну України з футболу та всіх українців з виходом нашої збірної на Євро-2016. Слава Україні! pic.twitter.com/R5U1ioMwCC — Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2015

Як повідомляв УНІАН, у Маріборі (Словенія) завершився матч-відповідь плей-офф відбірного турніру Євро-2016, в якому збірна України зіграла внічию з командою Словенії - 1:1, і перемігши за сумою двох матчів (3:1) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.