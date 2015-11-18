Порошенко привітав збірну України з виходом на Євро-2016

03:00, 18 листопада 2015
Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав національну збірну з футболу з виходом на Євро-2016.

Фото УНІАН

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Вітаю Збірну України з футболу та всіх українців з виходом нашої збірної на Євро-2016. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, у Маріборі (Словенія) завершився матч-відповідь плей-офф відбірного турніру Євро-2016, в якому збірна України зіграла внічию з командою Словенії - 1:1, і перемігши за сумою двох матчів (3:1) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.

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