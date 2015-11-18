Порошенко привітав збірну України з виходом на Євро-2016
03:00, 18 листопада 2015Суспільство
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Президент України Петро Порошенко привітав національну збірну з футболу з виходом на Євро-2016.
Порошенко привітав збірну України з виходом на Євро-2016 / Фото УНІАН
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.
"Вітаю Збірну України з футболу та всіх українців з виходом нашої збірної на Євро-2016. Слава Україні!", - йдеться в повідомленні.
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Вітаю Збірну України з футболу та всіх українців з виходом нашої збірної на Євро-2016. Слава Україні! pic.twitter.com/R5U1ioMwCC
— Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2015
Як повідомляв УНІАН, у Маріборі (Словенія) завершився матч-відповідь плей-офф відбірного турніру Євро-2016, в якому збірна України зіграла внічию з командою Словенії - 1:1, і перемігши за сумою двох матчів (3:1) вийшла у фінальну частину чемпіонату Європи.
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