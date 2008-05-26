НБУ ввів в обіг нову монету «Гриф чорний»(фото)

Національний банк України з 26 травня ввів в обіг пам`ятну монету “Гриф чорний”.

Як повідомляє прес-служба Нацбанку, ця монета продовжує серію “Флора і фауна України”. Вона присвячена грифу чорному (ряд – Соколоподібних, сім`я - Яструби) - єдиному виду роду, який гніздується тільки в Південному Криму. Ареал виду охоплює Південну Європу і Азію (гірські райони). Гриф чорний занесений у Червону книгу України і Європейський Червоний список.

Монета випущена номіналом 10 і 2 гривні. Монета номіналом 10 гривень виготовлена зі срібла, якість - “пруф”, маса в чистоті - 31,1 г, діаметр - 38,61 мм, тираж - 7 000 штук. Монета номіналом 2 гривні виготовлена з нейзильберу, якість - “спеціальний анциркулейтед ”, маса - 12,8 г, діаметр - 31,0 мм, тираж - 45 000 штук.

На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщений малий Державний Герб України і напис: на монеті зі срібла - НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2008, а також позначення металу і його проби - Ag 925, маси в чистоті - 31,1; на монеті з нейзильберу - НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 2/ ГРИВНІ/ 2008, крім того, на обох монетах - логотип Монетного двору Національного банку України.

На реверсі монет зображений гриф з пташеням у гнізді, і півколом розміщені написи: AEGYPIUS MONACHUS (угорі) і ГРИФ ЧОРНИЙ (унизу).

Художник і скульптор - Володимир ДЕМ’ЯНЕНКО.

Пам`ятні монети номіналами 10 і 2 гривні є дійсним платіжним засобом України і обов`язкові до прийому без будь-яких обмежень за їх номінальною вартістю по всіх видах платежів, а також для зарахування на розрахункові рахунки, внески, акредитиви і для переказів.

Фото з сайту НБУ