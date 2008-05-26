В Одесі стартує Всеукраїнська громадянська акція «Ми - за НАТО»

Сьогодні в Одесі розпочинається Всеукраїнська громадянська акція “Ми – за НАТО”.

Як повідомили УНІАН організатори, акція передбачає проведення масових заходів представників національно-патріотичних об’єднань та української молоді у регіонах з метою доведення до широких верств населення переваг вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Громадянська акція розпочнеться, сьогодні, 26 травня, у місті Одеса біля пам’ятника Воронцову приблизно о 14-й годині. Акція продовжиться 27 травня у Миколаєві і надалі охопить всі області України, передусім південно-східні регіони.

На переконання організаторів, саме в цих регіонах відчувається інформаційний вакуум з цього питання.

Очікується, що в цих заходах, які проходитимуть на центральних площах зазначених міст, візьмуть участь близько 700 осіб.

“Ця акція – це громадська ініціатива по проведенню роз’яснювальної роботи про НАТО. Мета одна – показати, що Альянс має багато переваг”, - повідомили організатори.

Акція завершиться в Києві.