На заправках Києва подорожчав бензин
Бак пального тепер коштуватиме на 5–10 грн більше
На заправках Києва бензин подорожчав на 10–15 копійок за літр, повідомляє газета “Сегодня” за 28 липня 2006 року. На всіх столичних заправках ціни на пальне приблизно однакові: А-98 – 4,80–4,90 грн./літр, А-95 – 4,29–4,35, А-92 – 3,94–4,05, А-76(80) – 3,60–3,77, дизпаливо – 3,90–4,00 гривень за літр. Бак бензину тепер коштуватиме на 5–10 гривень більше.
За словами фахівців, які наводить газета, роздрібне подорожчання є наслідком стрибка оптових цін на нафту й нафтопродукти, що стався на початку липня. Наявний також сезонний фактор (жнива, поїздки на відпочинок). Найближчим часом, на думку фахівців, ціна на бензин А-95 становитиме 4,40 гривні за літр і навіть вище.
За даними газети, подорожчання відбулося не лише в Києві, а й у більшості регіонів України.
Підготувала Ольга Піцишин