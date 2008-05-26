У Балоги шкодують, що Тимошенко не послухала Ющенка

Удар, який завдала інфляція українцям, був би слабший, якби уряд вніс зміни до державного бюджету і збільшив розмір прожиткового мінімуму.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на брифінгу висловив перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК.

«Не стільки сама інфляція страшна, скільки її наслідки. Якби, як і потрібно, підняли прожитковий мінімум для більшості людей, на яких інфляція позначається найгіршим чином, то я думаю, що не було б такої різкої реакції людей на зростання цін. Я думаю, що це перший крок, який треба було б зробити, і до чого закликає Президент», - заявив О.ШЛАПАК, підкресливши, що глава держави продовжує наполягати на якомога швидшому ухваленні змін до держбюджету 2008 року.

Він нагадав, що Президент передав уряду документи, в яких виклав своє бачення механізму боротьби з інфляцією, проте Кабмін не прислухався до позиції глави держави.

Довідка УНІАН. З 1 квітня 2008 р. в Україні підвищено розмір прожиткового мінімуму для різних категорій населення. Прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць становить 605 грн.; для дітей віком до 6 років - 538 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років – 678 грн.; для працездатних осіб - 647 грн.; для осіб, які втратили працездатність - з 481 грн. (для розрахунку соціальних та інших виплат береться саме розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб).

Стаття 58 Закону про держбюджет на 2008 р. протягом року передбачає підвищення прожиткового мінімуму на одну людину з розрахунку на місяць: з 1 липня – до 607 грн., з 1 жовтня – до 626 грн.

Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум буде встановлений: з 1 липня – 540 грн., з 1 жовтня - 557 грн.; для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 липня – 680 грн., з 1 жовтня - 701 грн.

Для працездатних осіб прожитковий мінімум складе: з 1 липня – 649 грн., з 1 жовтня - 669 грн.; для непрацездатних: з 1 липня – 482 грн., з 1 жовтня – 498 грн.