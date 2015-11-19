На суді у справі Александрова та Єрофєєва стався мовний конфлікт: потерпілий не захотів чути "мову окупанта"

Як передає кореспондент УНІАН, Грабовський заявив, що звертатиметься до свого підзахисного Александрова російською мовою.

Проти цього висловив заперечення один з прокурорів, який зазначив, що не розуміє російської достатньою мірою, та один з потерпілих – поранений під час затримання спецпризначенців боєць, який заявив, що не бажає слухати виступ адвоката “мовою окупанта”.

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В результаті було досягнуто компромісу: Грабовський озвучив звернення до свого клієнта російською, а потім українською мовами.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських військовослужбовців, співробітників ГРУ РФ - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 осіб, до складу якої входив Александров.

Наприкінці серпня досудове розслідування стосовно Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів. У даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження проти них.