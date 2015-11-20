У ГПУ розповіли, скількох людей притягнули до відповідальності за катування Гаврилюка

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" заявив начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, передає ТСН.

"Це беркутівці, які його знімали, та працівники внутрішніх військ, які його били і роздягали. Загалом (винесені) вироки по семи випадках", - сказав він.

За словами Горбатюка, загалом на даний час оголошено про підозру у скоєнні злочинів за часи Революції гідності 270 особам, винесено 28 судових вироків.

Як повідомляв УНІАН раніше, начальник Управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк повідомив, що координація "тітушок" під час Революції Гідності здійснювалась тодішнім міністром внутрішніх справ Віталієм Захарченком та його оточенням за вказівки на той час президента Віктора Януковича. За словами Горбатюка, чітко встановлено й те, що "представникам "тітушок" видавались міліцейські засоби, щити, шумові гранати, кийки, які вони використовували під час протестних акцій".

Читайте такожЄвродепутат: ГПУ повністю розтратила кредит довіри в розслідуванні злочинів, скоєних на Євромайдані

Довідка УНІАН. В кінці листопада 2013 року відмова української влади від підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом стала першопричиною виникнення наймасовіших за всю сучасну історію держави протестів. Зокрема, Кабінет міністрів України 21 листопада 2013 року прийняв рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом, яка повинна бути підписана на Вільнюському саміті "Східного партнерства" 28-29 листопада.

Читайте такожГПУ: Янукович особисто давав вказівки Захарченку та Клюєву про силовий розгін студентів на Майдані

Після побиття бійцями "Беркута" в ніч на 30 листопада 2013 року десятків студентів на Майдані Незалежності в Києві на вулиці міст вийшли сотні тисяч громадян.

Акції протесту, які тривали з кінця листопада до кінця лютого 2014 року, отримали назви Євромайдан, Майдан, а пізніше – Революція Гідності.

В лютому 2014 року під час зіткнень протестувальників із силовиками в центрі Києва загинуло понад ста людей, сотні були поранені, найбільше з них – 20 лютого. За даними Генпрокуратури, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб.

На сьогоднішній день жодна людина за злочини проти громадян, вчинені під час масових акцій протесту, не притягнута до кримінальної відповідальності.