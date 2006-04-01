Одеса презентувала «Народный блок рыбака и рыбки»

Сотні тисяч одеситів і гостей міста, які прибули напередодні потягами, автобусами і літаками до «столиці гумору», беруть участь у святкових заходах «Гуморини-2006» під гаслом «Відпочинь від політики».

Як передає кореспондент УНІАН, вулицями Дерибасівській і Рішельєвській у напрямку Куликового поля впродовж півтора годин триває карнавальна хода, де невдовзі планується грандіозний гала-концерт майстрів естради.

Відкрив ходу військовий оркестр, за яким під гаслом «Одеська книга рекордів Гіннесса» йшли представники вузів міста. Попереду майбутніх мореплавців прямував стилізований корабель з написом на борту «Чорноморський морський пішохід», а самі курсанти несли транспарант «Флот пішов – моряки залишилися». На інших стилізованих автомобілях учасники карнавалу зафіксували ставлення до газової угоди: «Ви нам газ – ми вам закуску!». А перебої в електропостачанні Одеси оцінено гаслом: «У світле майбутнє – без «Одесаобленерго».

На борту наступних автомобілів – гасла Гуморини «Народный блок рыбака и рыбки», «Пети, не стройте из себя Гавриков» та інші, які нагадують неуспіхи на виборах певних виборчих блоків.

У сьогоднішньому гала-концерті на Куликовому полі візьмуть участь групи «Дюна», «Ляпіс Трубецькой» і «Браво», Олена АПІНА, Максим ЛЕОНІДОВ та інші майстри естради. Для десятків знімальних груп телекомпаній, а також почесних гостей, які прибули до Одеси, створено трибуну. Після концерту здійметься в небо феєрверк, працюватиме дискотека.

У центрі міста заходи «Гуморини» розпочалися об 11.00. У Міському саду, поряд з Дерибассівською, працюють «Суто одеські атракціони», а на екрані - на розі Дерибассівської і Єкатерининської демонструються кінофільми, присвячені Леоніду Утьосову.

За словами віце-мера Тетяни ФІДІРКО, «як і в минулі роки, бюджетного фінансування Гуморини не передбачено. Свято організовано на кошти спонсорів».