Донецькі рятувальники знешкодили авіабомбу на місці гіпермаркета

Піротехнічною групою аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління МНС України в Донецькій області вилучено та знешкоджено авіабомбу (ФАБ-50) часів Великої Вітчизняної війни, виявлену 27 липня у м. Донецьк під час проведення земляних робіт на будівельному майданчику гіпермаркету "Метро".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, всього за добу на території країни виявлено 46 боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни, а саме: 32 артилерійські снаряди, 9 мін та 5 гранат.