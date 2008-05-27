Червоненко пропонує Ющенку нагородити Тимощука за патріотизм
13:09, 27 травня 2008Суспільство
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Голова Нацагентства надіслав лист
|Капітан "Зеніта" Анатолій Тимощук з Кубком УЄФА. Фото АР
Як повідомили УНІАН у прес-службі агентства, 23 травня Є.ЧЕРВОНЕНКО надіслав листа Президенту України Вікторові ЮЩЕНКУ з проханням представити до нагороди українського футболіста.
Як відомо, 14 травня у Манчестері російський клуб «Зеніт», капітаном якого є А.ТИМОЩУК, у фінальному матчі за кубок УЄФА переміг шотландський "Глазго Рейнджерс".
Під час церемонії нагородження президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ вручив Кубок А.ТИМОЩУКУ, який вийшов на нагородження з прапором України.
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