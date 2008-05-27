Червоненко пропонує Ющенку нагородити Тимощука за патріотизм

Голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні Євро-2012 Євген ЧЕРВОНЕНКО звернувся до керівництва держави з пропозицією нагородити гравця збірної України з футболу Анатолія ТИМОЩУКА за поширення патріотичних настроїв і популяризацію Української Держави на світовій арені.

Як повідомили УНІАН у прес-службі агентства, 23 травня Є.ЧЕРВОНЕНКО надіслав листа Президенту України Вікторові ЮЩЕНКУ з проханням представити до нагороди українського футболіста.

Як відомо, 14 травня у Манчестері російський клуб «Зеніт», капітаном якого є А.ТИМОЩУК, у фінальному матчі за кубок УЄФА переміг шотландський "Глазго Рейнджерс".

Під час церемонії нагородження президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ вручив Кубок А.ТИМОЩУКУ, який вийшов на нагородження з прапором України.