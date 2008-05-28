Як розділити корупцію на дві частини?

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) рекомендує розмежувати боротьбу з корупцією в Україні на два окремих напрямки – адміністративного впливу та кримінального переслідування.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міністерства юстиції України, про це зазначив директор Місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні Пітер АРГО під час відвідування Мін‘юсту.

Під час зустрічі із заступником міністра юстиції Валерією ЛУТКОВСЬКОЮ директор Місії USAID в Україні обговорив можливість запровадження додаткових заходів щодо реалізації Угоди про виконання стратегічного завдання між урядами України та США для виконання програми протидії корупції та забезпечення верховенства права.

Зокрема, була обговорена можливість залучення Міністерства юстиції України як органу, через який український уряд реалізує вказану програми по боротьбі з корупцією, до участі у виконанні низки завдань, що лежать у сфері адміністративного впливу. Серед іншого, пропонується передбачити в угоді з реалізації вказаної програми положення щодо обов‘язкового залучення українського Мін‘юсту до заходів, пов‘язаних із вдосконалення нормативно-правової бази у сфері боротьби з корупцією. Зокрема, до розробки проектів законодавчих актів з підвищення незалежності, неупередженості та професійності суддів, навчання та підготовки суддів, удосконалення механізму дисциплінарної відповідальності суддів.

Крім того, було наголошено на необхідності залучення в рамках вказаної програми Міністерства юстиції України до заходів щодо вивчення досвіду країн стосовно правового регулювання певних питань судоустрою, статусу суддів та судочинства, проведення обговорень законопроектів.

Як повідомлялося раніше, Міністерству юстиції України передбачається надати повноваження органу, відповідального за забезпечення формування та реалізації державної антикорупційної політики в державі, зокрема через створення в структурі міністерства посади Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики. Відповідний проект постанови "Деякі питання антикорупційної політики" перебуває на розгляді в Кабінеті міністрів України.