До 1020-річчя хрещення Русі відбудеться хресна хода та рок-концерт

29 травня у Чернігові відбудуться заходи, присвячені 1020-річчю хрещення Київської Русі.

Як повідомили УНІАН у відділі зв`язків з громадськістю міської ради Чернігова, зокрема, від Спаського собору до Троїцького монастиря пройде хресний хід з мощами рівноапостольного Князя Володимира, святого Климента Римського, преподобного Агапіта Печерського та чудотворними іконами.

У міському Палаці культури представники духівництва розкажуть про історію й сучасність православ’я.

Увечері на Красній площі Чернігова відбудеться концерт за участю відомих рок-виконавців Юрія ШЕВЧУКА ("ДДТ") і гурту "Брати Карамазови". Завершить свято феєрверк.

За словами організаторів, мета заходу – не лише привернути уваги до ювілею, а й консолідувати християн довкола релігійних і загальнолюдських цінностей.