Блок Черновецького контролюватиме міськрайони в Києві

Блок Леоніда Черновецького планує контролювати районні органи влади Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив чинний мер Києва, голова міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, під час виборчої кампанії в його команди з`явилося багато нових ідей.

Водночас відповідальність за реалізацію цих ідей і за життя киян Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ готовий взяти на себе.

Він повідомив, що, оскільки за результатами виборів 25 травня фракція блоку його імені в новій Київраді збільшилася, ухвалено рішення, що за кожним районом Києва буде закріплено певних депутатів від його блоку.

«Я продовжуватиму централізацію влади й хочу відповідати за життя кожного киянина самостійно. Я не довіряю районній владі й не довіряю багатьом з тих, хто залишається зі мною, і нав`язаний мені політичними силами», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.