Європейські тролейбуси можуть з'явитися у Маріуполі вже до кінця року
18:38, 23 листопада 2015Суспільство
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Також буде розглядатися питання щодо початку роботи шкільного автобуса.
Ілюстративна фотографія / Фото УНІАН
Тролейбуси з Європи з'являться у Маріуполі до кінця року.
Про це 0629 розповів головний інженер ТТУ Коваленко Іван Михайлович.
Коваленко каже про те, що тендер на купівлю тролейбусів і трамваїв проходить у заплановані терміни. Також завершено тендер на закупівлю автобусів, за його словами, договір вже укладено. Тендер з трамваями також завершено, однак з переможцем ТТУ ще не визначилися. Поставка 11 тролейбусів з Євросоюзу очікується до 31.12.
"Все проходить у встановлені терміни", - запевняє він. "Як нам виділяють гроші, так ми проводимо тендер", - розповідає він.
Також, за словами Коваленка, буде розглядатися питання про початок роботи шкільного автобуса.
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