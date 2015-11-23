Європейські тролейбуси можуть з'явитися у Маріуполі вже до кінця року

Тролейбуси з Європи з'являться у Маріуполі до кінця року.

Про це 0629 розповів головний інженер ТТУ Коваленко Іван Михайлович.

Коваленко каже про те, що тендер на купівлю тролейбусів і трамваїв проходить у заплановані терміни. Також завершено тендер на закупівлю автобусів, за його словами, договір вже укладено. Тендер з трамваями також завершено, однак з переможцем ТТУ ще не визначилися. Поставка 11 тролейбусів з Євросоюзу очікується до 31.12.

"Все проходить у встановлені терміни", - запевняє він. "Як нам виділяють гроші, так ми проводимо тендер", - розповідає він.

Також, за словами Коваленка, буде розглядатися питання про початок роботи шкільного автобуса.