Лікарі закликають припинити істерію навколо вакцинації

Директор Національного науково-дослідного інституту хірургії і трансплантології ім. Шалімова Юрій ПОЛЯЧЕНКО вважає, що імунізація населення, яка призвела до трагічного випадку, загострила недовіру суспільства до медичних працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні під час прес-конференції у Києві.

При цьому, за словами Ю.ПОЛЯЧЕНКА, без будь-яких попередніх висновків комісії не варто коментувати цю ситуацію і привертати значну негативну увагу до неї.

Він зазначив, що не вважає цей трагічний випадок лікарською помилкою. «Відбувся просто збіг обставин. Але я буду захищати лікарів, оскільки дала збій сама система», - сказав Ю.ПОЛЯЧЕНКО.

У свою чергу, головний кардіохірург України Ілля ЄМЕЦЬ закликав усіх припинити істерію, яка виникла навколо цієї події. За його словами, якщо і в подальшому буде відбуватися повна відмова від проведення вакцинації, то це значно вплине на стан здоров’я української нації.

Як повідомляв УНІАН, 13 травня старшокласник з Краматорська після щеплення, зробленого напередодні, помер у реанімації.

19 травня МОЗ припинило кампанію масової імунізації молоді проти кору і краснухи.

До лікарень з підозрою на поствакцинальні реакції потрапили загалом близько 100 жителів України.