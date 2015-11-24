На Вінничині у власність учасникам АТО надано 630 га

Як повідомляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації, з початку запровадження ініціативи про забезпечення учасників АТО земельними ділянками у Вінницькій області військовослужбовці подали 3978 заяву на отримання наділу.

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Землевпорядна служба регіону ухвалила 3534 рішення про надання дозволів на розробку проектів землеустрою на землі загальною площею 3108,24 гектара. Інші клопотання знаходяться в стадії розгляду.

Завершили процедуру оформлення землі 1076 учасників антитерористичної операції. Загальна площа земельних ділянок, які отримали військові у Вінницькій області, становить 629,2296 гектара.