Прогноз погоди на 29 травня - 2 червня

Завтра в Україні буде тепло, місцями пройдуть дощі та зливи.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, 29 травня на території країни мінлива хмарність. Вночі в Україні, крім західних областей, вдень у південній частині, східних та Дніпропетровській областях короткочасні дощі, грози, подекуди град, вночі в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму місцями сильні зливи. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в Україні, крім північних та західних областей, пориви 15-20 м/с, вночі та в першій половині дня у південній частині та на Донеччині місцями 25-30м/с. Температура вночі 6-11° тепла, вдень 16-21°, на Закарпатті до 25°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 11-16°.

30-31 травня в Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 31 травня у східній частині невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів 10-15°; вдень на Лівобережжі 16-21°, на решті території 19-24°, на Закарпатті та Одещині 23-28°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

1 червня у східній половині країни невеликий дощ, 2 червня без істотних опадів; на решті території переважно без опадів. Температура вночі 5-11°, на півдні та Закарпатті 9-15°; вдень 17-23°, в західних областях та на Одещині місцями 25°, на Закарпатті до 29°.

У Києві завтра мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 18-20°.

30-31 травня у столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 19-24°.

1-2 червня у Києві переважно без опадів. Температура суттєво не зміниться.