Третьяков: що кажуть у кабінеті Президента - це справа Президента

Народний депутат від блоку «Наша Україна - Народна самооборона» Олександр ТРЕТЬЯКОВ закликає політиків утриматися від коментарів з приводу розмов у кабінеті Президента.

Про це повідомляє «Главред» з посиланням на прес-службу народного депутата.

О.ТРЕТЬЯКОВ вважає, що в Україні штучно створюються передумови для нового «касетного скандалу».

На його думку, «останнім часом ряд українських політиків, зокрема співробітники Секретаріату Президента, дозволяють собі коментувати розмови, які нібито мали місце в кабінеті першої особи країни».

Як вважає О.ТРЕТЬЯКОВ, «зміст будь-яких розмов, що відбулися у присутності глави держави, можуть бути прокоментовані особисто Президентом». «У цивілізованих державах це називається політичною етикою», - додав він.

Депутат також не виключає, що «в країні ведеться підготовка до загострення перманентної політичної кризи»: «Ми всі пам`ятаємо наслідки для України «касетного скандалу» 2000 року, але, здається, деякі новоявлені майори мельниченки не винесли з цього урок».

Народний депутат також закликав політиків не робити політичних висновків на підставі чуток.